Курс евро в России превысил 57 рублей, установив новый рекорд

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые в истории поднялся выше психологически важной отметки в 57 рублей.

На максимуме стоимость евро поднялась до 57,0595 руб., что почти на рубль выше уровня закрытия вчерашних торгов, сообщает РБК.

Одновременно с этим курс доллара на биржевых торгах достиг нового исторического максимума, поднявшись до отметки в 45,57 руб.

Накануне ЦБ сообщил, что не намерен тратить в ходе поддерживающих рубль валютных интервенций более $350 млн в сутки, при этом при израсходовании этих $350 млн границы коридора будут автоматически подниматься на 5 коп. Сегодня Банк России объявил о повышении границ валютного коридора на 5 коп. – до отметок 39,6–48,6 руб.

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Аналитики полагают, что позиции рубля ослабляет снижение цен на нефть.

В ходе сегодняшних торгов на бирже ICE Futures стоимость барреля нефти марки Brent колеблется между отметками в $82 и $83.