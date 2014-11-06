Генпрокуратура начала проверку законности перевода бюджетных и госпредприятий на обслуживание в госбанки

Об этом говориться в письме Генеральной прокуратуры, подписанном заместителем начальника Главного “антикоррупционного” управления Владимиром Орловым. Соответствующие поручения о проверке законности решений Кабмина о переводе бюджетников в госбанки направлены в Секретариат правительства, Антимонопольный комитет и Национальный банк Украины.

Читайте такжеПравительство разъяснило бюджетным предприятиям и организациям порядок выплаты зарплаты через карты банковКак отмечается в сопроводительных документах Генпрокуратуры, еще 10 апреля 2014 года в соответствии с поручением Премьер-министра Украины № 10874/1/1-14 от 10 апреля 2014 года центральным органам исполнительной власти, их территориальным органам, государственным учреждениям и предприятиям и т.д было приказано перейти на банковское обслуживание в банки государственной формы собственности.

Кроме этого, протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 Кабмин обязал руководителей госучреждений и бюджетных предприятий обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов в указанных выше банках.

По результатам проверки законности действий Премьер-министра Украины, Кабинета Министров Украины, центральных органов исполнительной власти о принудительном переводе работников государственных учреждений на обслуживание в государственные банки, Генпрокуратура намерена внести представление Кабинету Министров Украины с требованием об отмене и прекращении действия протокольных решений № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 и прекращении незаконных действий по принудительному переводу работников государственных учреждений и предприятий на обслуживание в государственные банки.