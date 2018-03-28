Доллар и евро подорожают 29 марта: Нацбанк опустил официальный курс гривни

Официальный курс НБУ на 29 марта: 100 USD – 2640,5249 гривни; 100 EUR – 3273,7228 гривни; 10 RUR - 4,5874 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2640,5249 (28 марта – 2630,6270)

100 EUR – 3273,7228 (28 марта – 3255,6640)

10 RUR – 4,5874 (28 марта – 4,6010)

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Как сообщал УНИАН, 28 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,45/26,49 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 11 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,75/32,79 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4052 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 610 сделок на сумму 388,04 миллиона долларов.