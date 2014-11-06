Нацбанк за два дня "уронил" официальный курс к доллару на гривню

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,955672 грн/долл., что на 46 копеек ниже официального курса за предыдущий рабочий день и является новым историческим минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 74,66% или почти на 6 грн.

Напомним, предыдущий исторический минимум официального курса был зафиксирован 27 августа на уровне 13,890974 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к середине торгов понизились до 13,83 /14,25 грн/долл., но еще не обновили свой исторический минимум в 14,50/14,98 грн/долл, зафиксированный 23 сентября.

Как сообщал УНИАН, вчера Нацбанк опустил официальный курс гривни сразу на 54 копейки до 1349.7012 грн за 100 долларов.

Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные интервенции в виде аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По результатам первого аукциона, проведенного регулятором вчера, 5 ноября, произошла корректировка курсов в сторону снижения гривни до 13,60/14,00 грн/долл.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно эскалации конфликта на востоке Украины.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала еще два раза: в 1998 году - почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.