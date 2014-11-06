Российский рубль рухнул до нового исторического минимума – 46 за доллар

Курс доллара по отношению к рублю достиг уровня в 46 руб., тем самым достигнув исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи, передает «Газета.Ru».

По состоянию на 15.29 мск курс доллара превысил 46 руб. и достиг отметки 46,0045 руб.

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Как сообщал УНИАН, сегодня курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые в истории поднялся выше психологически важной отметки в 57 рублей.

На максимуме стоимость евро поднялась до 57,0595 руб., что почти на рубль выше уровня закрытия вчерашних торгов

Накануне ЦБ сообщил, что не намерен тратить в ходе поддерживающих рубль валютных интервенций более $350 млн в сутки, при этом при израсходовании этих $350 млн границы коридора будут автоматически подниматься на 5 коп.

Сегодня Банк России объявил о повышении границ валютного коридора на 5 коп. – до отметок 39,6–48,6 руб.