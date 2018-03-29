Китай призвал США "не рыть себе яму" и не начинать торговую войну

Министерство коммерции КНР упрекнуло США в "злоупотреблении протекционизмом" по отношению к китайским товарам.

Власти Китая посоветовали США "не рыть себе яму" путем торгового протекционизма.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.

"Мы советуем Соединенным Штатам воздерживаться от принятия каких-либо мер, которые наносят ущерб экономическим и торговым отношениям между двумя странами. В противном случае они только выроют себе яму", - предупредил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Как сообщается на сайте ведомства, китайский чиновник упрекнул США в "злоупотреблении протекционизмом" по отношению к китайским товарам.

"Хотелось бы надеяться, что США... вернутся к правильному пути сотрудничества и беспроигрышных отношений между Китаем и Соединенными Штатами", - добавил представитель министерства.

Он также подтвердил, что в случае продолжения враждебных мер Китай 31 марта завершит подготовку списка американских товаров, которые обложит пошлинами.

О том, что Китай готовится ввести пошлины в отношении более 120 американских товаров, стало известно 23 марта. Это стало ответом Пекина на подписанный президентом США Дональдом Трампом меморандум о сокращении торгового дефицита с Китаем, согласно которому пошлины коснутся ввозимых китайских товаров на общую сумму около 60 миллиардов долларов.