Китай призвал США "не рыть себе яму" и не начинать торговую войну
Власти Китая посоветовали США "не рыть себе яму" путем торгового протекционизма.
Читайте также"Победителей не будет": в Пекине отреагировали на возможную торговую войну с США
Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление министерства коммерции Китая.
"Мы советуем Соединенным Штатам воздерживаться от принятия каких-либо мер, которые наносят ущерб экономическим и торговым отношениям между двумя странами. В противном случае они только выроют себе яму", - предупредил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Как сообщается на сайте ведомства, китайский чиновник упрекнул США в "злоупотреблении протекционизмом" по отношению к китайским товарам.
"Хотелось бы надеяться, что США... вернутся к правильному пути сотрудничества и беспроигрышных отношений между Китаем и Соединенными Штатами", - добавил представитель министерства.
Он также подтвердил, что в случае продолжения враждебных мер Китай 31 марта завершит подготовку списка американских товаров, которые обложит пошлинами.
О том, что Китай готовится ввести пошлины в отношении более 120 американских товаров, стало известно 23 марта. Это стало ответом Пекина на подписанный президентом США Дональдом Трампом меморандум о сокращении торгового дефицита с Китаем, согласно которому пошлины коснутся ввозимых китайских товаров на общую сумму около 60 миллиардов долларов.