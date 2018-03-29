«Укроборонпром» уволит 40% своего персонала

В концерне утверждают, что сэкономленные при помощи оптимизации средства планируется направить на опытно-конструкторские работы.

Наблюдательный совет госконцерна «Укроборонпром» утвердил решение об оптимизации своей внутренней структуры и кадрового состава, предполагающее сокращение численности персонала концерна на 40%.

Об этом сообщается на сайте концерна. Отмечается, что новая структура построена по кластерному принципу управления производством.

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«Запланировано сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. В процессе оптимизации будет сохранена необходимую функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на Концерн задачи. Средства, сэкономленные в ходе оптимизации административного звена Концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ», - указано в сообщении ГК.

Гендиректор «Укроборонпрома» подписал соответствующий приказ о реорганизации 28 марта.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко уволил генерального директора Государственного концерна “Укроборонпром” Романа Романова.

21 февраля гендиректором концерна назначен бывшего генерального директора "Укрспецэкспорта" Павла Букина.