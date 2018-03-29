В Украине ликвидируют налоговые инспекции

Районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах.

Кабинет министров Украины начал первый этап структурной реорганизации Государственной фискальной службы, в ходе которого районные налоговые инспекции потеряют статус юридических лиц и присоединятся к главным управлениям ГФС в регионах.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства финансов, такое решение Кабмин утвердил постановлением «О реформировании некоторых территориальных органов Государственной фискальной службы» от 28 марта 2018 года.

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"Ликвидация районных органов ГФС - это первый этап структурной реорганизации ГФС. Это позволит областям эффективнее выполнять основные функции ГФС, такие как аудит и работа с долгом, а районам - сосредоточиться на обслуживании плательщиков. Следующий шаг структурной реорганизации ГФС - создание единого юридического лица в налоговом направлении ГФС", - цитируются в сообщении слова министра финансов Александра Данилюка.

Министерство отметило, что принятое решение позволит эффективно организовать работу районов и областей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС.