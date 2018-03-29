Заветные 7%: авторитетные эксперты очертили главные шаги для стимулирования роста украинской экономики

Ни один с опрошенных специалистов не усомнился, что рост украинского ВВП на 7% в год реален.

Что надо сделать,чтобы украинская экономика росла не на 2,5% в год, как сейчас, а на ощутимые 7%.

На этот вопрос ответили семь авторитетных экспертов в области экономики, пишет "Новое время".

Издание опросило семь признанных экспертов, которые много лет занимаются макроэкономикой и способны посмотреть на экономическое развитие Украины со стороны, чтобы они дали свои рекомендации для более ощутимого роста ВВП, к примеру, на 7%.

Рост на таком уровне, по мнению макроэкономистов, значительно улучшает благосостояние людей.

Таким образом, эксперты порекомендовали следующие ключевые шаги:

- Возобновить программу сотрудничества с МВФ и получить следующий транш, советует Джейсон Пеллмар, глава регионального представительства Международной финансовой корпорации в Украине, Беларуси и Молдове.

- Остановить рейдерство силовиков, в первую очередь — Генпрокуратуры и СБУ, говорит Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне.

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- Необходимо добиться прогресса в приватизации госкомпаний и провести реформу госпредприятий, считает Иван Миклош, экс-вице-премьер Словакии, глава Стратегической группы советников по поддержке реформ, главный экономический советник премьер-министра Украины.

- Больше нельзя откладывать создание рынка земли, уверяет Cергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

- Инвестиции идут туда, где безопасно, считает Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital.

- Нужно не только сократить бюджетные расходы, но и перейти к бездефицитному бюджету, советует Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

- Начинать развитие нужно с ответа на вопрос: куда мы стремимся? - в этом убежден Анатолий Амелин, директор экономических программ Украинского института будущего.

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