Золотовалютные резервы России упали до пятилетнего минимума
Объем международных резервов России (по состоянию на 31 октября 2014 года) в их еженедельном исчислении составил $428,6 млрд.
Впервые за 5 лет они упали ниже уровня в $430 млрд, говорится в материалах Банка России, пишет РБК.
Еще неделю назад (на 24 октября) объем ЗВР составил $439,1 млрд. Таким образом, за отчетную неделю они уменьшились на $10,5 млрд, или на 2,4%.
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Это самый низкий показатель с 16 октября 2009 года, когда международные резервы России составляли $423,4 млрд, следует из статистики ЦБ.
Международные резервы – это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.
Максимум ЗВР России приходится на 8 августа 2008 года. Тогда их объем достиг $598,1 млрд, а исторический минимум зафиксирован 2 апреля 1999 года ($10,7 млрд).
Ранее УНИАН сообщал, что резервы Центробанка России сократились на $55 млрд с начала года.