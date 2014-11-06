Золотовалютные резервы России упали до пятилетнего минимума

Впервые за 5 лет они упали ниже уровня в $430 млрд, говорится в материалах Банка России, пишет РБК.

Еще неделю назад (на 24 октября) объем ЗВР составил $439,1 млрд. Таким образом, за отчетную неделю они уменьшились на $10,5 млрд, или на 2,4%.

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Это самый низкий показатель с 16 октября 2009 года, когда международные резервы России составляли $423,4 млрд, следует из статистики ЦБ.

Международные резервы – это высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Максимум ЗВР России приходится на 8 августа 2008 года. Тогда их объем достиг $598,1 млрд, а исторический минимум зафиксирован 2 апреля 1999 года ($10,7 млрд).

Ранее УНИАН сообщал, что резервы Центробанка России сократились на $55 млрд с начала года.