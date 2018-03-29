В Украине появится реестр крупнейших компаний-должников по зарплате

С начала текущего года в Украине с предприятий уже взыскано около 100 миллионов гривень задолженности по заработной плате.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал запуск реестра самых больших компаний-должников по выплате заработных плат.

Читайте такжеМинюст создал антирейтинг работодателей, не платящих заработную плату

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.

"Хочу сегодня анонсировать, что начнет работать система взыскания задолженности по заработной плате. Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших должников по заработной плате", - заявил он.

Кроме того, Петренко отметил, что первые крупные должники начали погашать задолженности.

"По всей стране речь идет о почти 100 миллионов гривень, которые были погашены в этом году", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 миллиарда гривень.