В Украине появится реестр крупнейших компаний-должников по зарплате
Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал запуск реестра самых больших компаний-должников по выплате заработных плат.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам.
"Хочу сегодня анонсировать, что начнет работать система взыскания задолженности по заработной плате. Мы анонсируем открытие публичного реестра самых больших должников по заработной плате", - заявил он.
Кроме того, Петренко отметил, что первые крупные должники начали погашать задолженности.
"По всей стране речь идет о почти 100 миллионов гривень, которые были погашены в этом году", - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы по вопросам труда, задолженность по выплате зарплат в Украине по состоянию на 1 января 2018 года увеличилась на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,37 миллиарда гривень.