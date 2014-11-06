Гривня на межбанке опустилась до 14,35 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что, несмотря на значительный рост курса, межбанковский рынок по-прежнему не активен. По его информации, на сегодняшнем валютном аукционе, проведенном регулятором, ставка отсечения была установлена на уровне 13,85 грн/долл., что больше уровня отсечения на вчерашнем аукционе на 44 копейки.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро на закрытии торгов составили 17,49/17,96 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3033/0,3117 грн/рубль.

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 15.30, на межбанке было заключено 147 соглашений на сумму 69,64 млн долл., средневзвешенный курс составил 13,8429 грн/долл.

Напомним, сегодня Межбанк открылся гривней по 13,99 за доллар.