В России собираются обложить малый бизнес новыми налогами

По оценкам экспертов, нововведение затронет до 70% малых предпринимателей, пишет КоммерсантЪ.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект, предоставляющий местным властям право взимать сборы за отдельные виды деятельности. Автором документа выступил глава комитета Андрей Макаров, на рассмотрение палаты он будет вынесен в пятницу в составе поправок к проекту о "налоговом маневре" и акцизных ставках, принятому в первом чтении 21 октября.

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Ввести местные сборы предложил в сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев на Сочинском инвестиционном форуме. Тогда он заявил об отказе от налога с продаж, сборы призваны компенсировать муниципалитетам недополученные от этого решения доходы. Министр финансов Антон Силуанов тогда предположил, что их объем может составить 50-70 млрд руб.

Депутаты предлагают прописать в Налоговом кодексе базовые ставки для 22 видов деятельности. Местные власти смогут увеличить их до десяти раз и уменьшить до нуля. Период обложения — квартал. Ставки варьируются от 6 тыс. до 600 тыс. руб.

Максимальный сбор предусмотрен для предприятий торговли без залов или с помещениями до 50 кв. м, а также для общепитов с залами обслуживания того же размера. Если такая деятельность ведется на больших площадях, ставка составит 6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Услуги по перевозке пассажиров и грузов, ремонту и мойке автомобилей, парикмахерские предлагается облагать по ставке от 60 тыс. до 300 тыс. руб. (зависит от числа мест, грузоподъемности и площади объекта).

Химчистки, ателье и фотоателье, предприятия по ремонту ювелирных изделий — 300 тыс. руб.

Местные сборы затронут также туристический рынок. Предлагается гостиничный сбор (50 руб. в сутки за человека), который может меняться в зависимости от расположения гостиницы. Сбор не коснется общежитий, баз отдыха, стационаров и соцучреждений.

В аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова полагают, что это усугубит налоговую нагрузку.

"Мы против такой инициативы, регионы и так потеряли огромное количество малых предприятий в связи с ростом социальных страховых платежей",— отмечает руководитель экспертного центра при омбудсмене Анастасия Алехнович.

Местные бюджеты, по ее мнению, вряд ли пополнятся, зато увеличится риск развития коррупционных схем и произвола на местах, вырастут потребительские цены.

"Если местные власти создают условия для развития бизнеса и растет налоговая база, то 75% от прироста платежей должно оставаться в их бюджетах, но уровень нагрузки повышаться не должен",— предлагает Алехнович.

"Хорошо, если сборы пойдут на развитие этих же направлений деятельности — тогда бизнесу вернут уплаченное в виде решенных задач",— говорит вице-президент бизнес-объединения "Деловая Россия" Николай Остарков. Но в условиях дефицита бюджетов это станет лишь новым способом их пополнения, осложняющим жизнь бизнесу, добавляет он.

По оценке руководителя центра экспертизы и проблем предпринимательства "Опоры России" Ивана Ефременкова, поправки затронут 60-70% малого бизнеса.

"С 2013 года действует патентная система — предприниматели будут платить двойные налоги,— считает он.— При этом поправки внесены ко второму чтению, то есть они не обсуждались и не проходили оценку регулирующего воздействия".

Ранее УНИАН сообщал, что в России из-за бюджетного кризиса решили снова ввести налог с продаж.