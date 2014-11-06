Гривня закрыла межбанк на отметке 14,60 за доллар

В четвер, 6 ноября, гривня на закрытии межбанка опустилась до 14,60 за доллар.

Так, котировки гривни по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:01 достигли значений 14,15/14,16 грн/долл.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривня-евро к указанному времени составили 17,57/18,13 грн/евро.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3074/0,3174 грн/рубль.

Напомним, сегодня гривня открыла межбанк котировками 13,60/13,99 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 17,00/17,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3006/0,3094 грн/рубль.

Котировки гривни к середине торгов понизились до 13,83/14,25 грн/долл., евро – 17,30/17,82 грн/евро; российского рубля – 0,3041 / 0,3135 грн/рубль.

Как сообщал УНИАН, сегодня НБУ обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару до 13,96 грн/долл.

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Нацбанк решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке резко ушла вниз.