Нацбанк отказался спасать падающую гривню - экономист

Об этом заявил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя действия регулятора в направлении регулировки курса национальной валюты, пишет Курс.

«Строить прогнозы сейчас — невозможно. Потому что нет основной базы для прогнозирования, а именно — официальной политики и стратегии регулятора. НБУ самоустраняется от процесса, объявляя свободное плавание. В наших условиях оно даст только свободное падение курса гривни», — отметил Новак.

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По словам эксперта, курсовая политика регулятора в текущих условиях должна быть жесткой.

«То, что позавчера глава НБУ заявила, что Нацбанк будет придерживаться политики так называемого плавающего курса, это не политика. Потому что в сегодняшних военно-политических и экономических условиях придерживаться принципов "свободного плавания" - значит обеспечивать свободное падение курса гривни. В таких кризисных моментах Нацбанк, как единственный регулятор, должен действовать жестко, административными и рыночными методами», — пояснил экономист.

Наиболее правильным решением, по мнению Новака, было бы введение валютного коридора.

«Сейчас более правильной была бы политика валютного коридора в сторону укрепления курса гривни от сегодняшних показателей. То есть — установить валютный коридор 12-12,5 (гривни за доллар. — ред.), объявить это официальной стратегией НБУ. В этом случае коммерческие банки, которые сейчас придерживают валюту, увидев такую официальную стратегию регулятора, поняли бы, что иностранная валюта скоро будет дешеветь, и тогда банкам нет смысла придерживать ее, они начали бы выдавать ее на рынок», — пояснил эксперт.

«Таким образом, на рынке появилось бы много валюты и мы получили не только стабилизацию, но и укрепление», — заключил Новак.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Валерия Гонтарева считает экономически обоснованным курс 13 грн/долл.