ТОП-100 госкомпаний за полгода получили более 32 миллиардов прибыли

При этом 73% общей прибыли ТОП-100 госкомпаний заработала НАК "Нафтогаз Украины".

Прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-июне 2017 года выросла на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 32,6 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, общая балансовая стоимость активов портфеля госкомпаний составляла более 1,446 триллиона гривень, что почти на 0,4% больше, чем на конец 2016 года.

В министерстве отметили, что 73% общего финансового результата портфеля ТОП-100 госкомпаний, а именно 23,3 миллиарда гривень чистой прибыли, заработала НАК "Нафтогаз Украины", что стало возможным благодаря тарифной политике компании.

Всего 5 компаний с лучшим финансовым результатом сгенерировали около 94% чистой прибыли. Среди них: НАК "Нафтогаз Украины", "Центрэнерго", "Укрэнерго", Администрация морских портов Украины и "Энергоатом".

"В обществе есть иллюзия, что государственные предприятия - это куры, несущие золотые яйца. Но статистика - вещь упрямая. Значительную прибыль приносят компании только в регулируемых государством отраслях. Подавляющее большинство остальных компаний портфеля, и мне это приходится в очередной раз констатировать, остаются крайне неэффективными", - цитируются в сообщении слова первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины Максима Нефедова.

Как сообщал УНИАН, прибыль ТОП-100 государственных компаний Украины в январе-сентябре 2016 года выросла в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 40 миллиардов гривень.