Инфляция в Украине подбирается уже к 20%

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Согласно сообщению, в годовом выражении (против октября 2013 года) инфляция ускорилась до 19,8% с 17,5%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала 2014 года к декабрю 2013 года инфляция в октябре ускорилась до 19% с 16,2%, зафиксированных месяцем ранее.

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По информации Госстата, в октябре против сентября больше всего подорожали яйца – на 13,2% (против октября 2013 года – на 22,6%), горячая вода и отопление – на 8,5% (15,5%), обувь – на 8,1% (13,5%) одежда – на 5,3% (9,3%), фрукты – на 4,7% (подешевели на 18,1%), хлеб – на 3,5% (22,6%).

Наибольшее снижение цен зафиксировано на сахар – на 4,1% (к октябрю 2013 года – рост на 52,8%), овощи – на 2,1% (рост на 54,1%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в сентябре по сравнению с августом 2014 года ускорилась до 2,9% с 0,8%, зафиксированных в августе по сравнению с июлем.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.