Что будет с курсом завтра: НБУ опустил гривню к доллару, но укрепил к евро

Официальный курс НБУ на 30 марта: 100 USD – 2654,3493 гривни; 100 EUR – 3270,4238 гривни; 10 RUR - 4,5953 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 30 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2654,3493 (29 марта – 2640,5249)

100 EUR – 3270,4238 (29 марта – 3273,7228)

10 RUR – 4,5953 (29 марта – 4,5874)

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Как сообщает УНИАН, 29 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,50 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 2 копейки ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,59/32,64 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,5435 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 618 сделок на сумму 418,76 миллиона долларов.