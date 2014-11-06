Банкиры прогнозируют стабилизацию валютного рынка и укрепление гривни

Такое мнение высказали журналистам представители крупнейших банков в ходе круглого стола в Киеве о последних нововведениях НБУ на валютном рынке.

«Мы должны радоваться, что Национальный банк принял такое решение (о проведении аукционов для определения равновесного курса и отмене ограничений по импорту - УНИАН), это обязательно даст положительный результат… Уже есть желающие возвращаться со своим валютным предложением в легальное поле. Пройдет день, или неделя, и это обязательно произойдет. И гривню ждет укрепление», - сказал глава совета Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Роман Шпек.

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В то же время, он отметил, что наивно ожидать укрепления гривни только за счет торгов на межбанковском валютном рынке, в то время как во всем мире доллар дорожает. Устойчивость гривни, как пояснил банкир, помимо объема торгов на межбанке и золотовалютных резервов, зависит от темпов роста экспорта и конкурентоспособности продукции.

«Даже 500 млрд золотовалютных резервов не дают россиянам возможности удерживать сильным рубль, когда есть недоверие к экономическим и политическим процессам, происходящим в России. Не только резервами крепка валюта, а состоянием экономики, предпринимательским и инвестиционным климатом», - добавил банкир.

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Как отметил присутствующий на круглом столе глава правления «Укргазбанка» Сергей Мамедов, валютный курс должен определяться спросом и предложением на рынке, поскольку искусственное занижение курса отбивает охоту у экспортеров заводить валюту в страну, что создает ее дефицит.

«Национальный банк обязан и имеет все инструменты для управления валютным рынком. И эти торги, которые он проводит, дают возможность убирать ситуативную спекулятивную составляющую. Как показал сегодняшний аукцион, в ближайшие дни сохранится тенденция роста, но следующим этапом будет оптимизация курса на той величине, которая позволит экспортерам заводить валюту в страну. Поскольку при увеличении курса падает спрос на валюту со стороны импортеров, мы должны найти золотую середину», - сказал банкир.

Мамедов подчеркнул, что помимо регулирования валютного рынка, необходимо проводить экономические преобразования для стимулирования экспорта и роста инвестиций в Украину, и в результате рост поступлений валюты в страну снизит давление на валютный курс.

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По словам заместителя председателя правления «Ситибанка» Владислава Сочинского, ситуация на валютном рынке в октябре вынудила НБУ, по сути, административно ограничить курс до уровня 12,95 грн/долл., что позволило избежать неконтролируемой девальвации.

«Рано говорить, что будет завтра. Очевидно, тенденцию мы уже четко видим. Но не исключено что на следующей неделе этот курс, который подталкивается вверх банками, принимающими участие в аукционах, выйдет на тот уровень, когда клиенты-экспортеры начнут завозить валюту в страну и продавать… Сегодня мы поднялись на полгривни, вчера – на полгривни. Я не думаю, что завтра будет такой темп, и не исключаю возможности, что уже на следующей неделе наступит день, когда курс аукциона станет ниже предыдущего», - сказал он.

Банкир назвал аукционы НБУ осторожным поиском уровня, на котором должны торговаться гривня/доллар.

В свою очередь, президент Украинского общества финансовых аналитиков Юрий Прозоров отметил, что все тенденции в Украине пока ведут к ослаблению гривни, но в то же время прогнозы некоторых аналитиков о предстоящей «катастрофической» девальвации до уровня 30-40 грн/долл. носят скорее политический характер.

«Мы определили три возможных сценария. Самый маловероятный сценарий – это 11,8, о котором говорило Министерство финансов. Средняя вероятность – от 12,5 до 15, и пока курс находится в этом коридоре, как официальный межбанковский, так и курс черного рынка. И тяжелый сценарий, пессимистичный, который связан больше с политическими моментами, это курсы от 15 до 18», - сказал он.

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Эксперт подчеркнул, что курс на уровне 18-20 гривень за доллар уже будет структурно разрушать экономику Украины, нарушая соотношение между экспортом и импортом, и такого курса украинские власти допустить не должны.

Ранее УНИАН сообщал, что Нацбанк за два дня "уронил" официальный курс к доллару на гривню.

Также сообщалось, что Нацбанк с 5 ноября ввел практику ежедневных валютных аукционов небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

По результатам двух аукционов 5 и 6 ноября произошла корректировка курсов в сторону снижения гривни до до 13,97/14,35 грн/долл., и следом Нацбанк обновил исторический минимум официального курса гривни на уровне 13,955672 грн/долл.

По мнению банкиров, экономическая составляющая валютного курса находится в пределах 13,5-14 грн/долл., а дальше курс как барометр отражает ожидания относительно возможной эскалации конфликта на востоке Украины.