​​​​​​​На работу за рубеж. Как гастарбайтеры меняют экономику Украины и мира

Украинская армия заробитчан из года в год растет в геометрической прогрессии. Хотя точного их количества никто назвать не может. К примеру, вице-премьер Павел Розенко недавно заявлял, что за рубежом работает от 2,5 до 4 миллионов украинских граждан. Эксперты же называют цифры на порядок выше – от 6 до 8 миллионов.

Так или иначе, заробитчане уже давно превратились в весомую силу, оказывающую существенное влияние как на отечественную экономику, так на экономику других стран. О чем, собственно, свидетельствуют и последние скорректированные данные Национального банка о сумме денежных поступлений в Украину от украинцев из-за рубежа. Если ранее НБУ (по итогам 2017 года) указывал 7,3 млрд долларов, перечисленных в Украину нашими соотечественниками, то недавно, после изменения методики расчета, Нацбанк увеличил объемы поступлений еще на 2 млрд долл - до 9,3 млрд долл. Чтобы понимать, много это или мало, достаточно вспомнить, что прямые иностранные инвестиции в Украину, по итогам прошлого года, составили всего 2,3 млрд долл. Неудивительно, что эксперты в последние годы все отчетливее указывают даже на зависимость курса доллара от перечислений гастарбайтеров.

Влиятельность украинских заробитчан на экономику ощущают и в соседней Польше. Вплоть до того, что собирательный образ украинца в списке «50 наиболее влиятельных людей польской экономики», по версии известного польского издания Gazeta Prawna, стал вторым наиболее влиятельным «человеком» в Польше, опередив в этом рейтинге даже президента страны Анджея Дуду.

«По данным министерства занятости [Польши], только в прошлом году работодатели подали более 1,7 млн заявлений о намерении доверить работу украинцам», - отметили в польском издании.

Количество таких заявлений, по сравнению с 2016 годом, увеличилось более чем на треть, а по сравнению с 2014 годом рост составил более 350 процентов.

«Миграционная волна с Востока, в дополнение к ликвидации дефицита рабочей силы, также положительно влияет на состояние системы социального страхования из-за взносов, выплачиваемых иммигрантами. 308 тыс украинцев в конце сентября 2017 года были застрахованы в соцстрахе, их число в течение года увеличилось примерно на 130 тысяч», - указала Gazeta Prawna.

Спрос на украинцев растет

Судя по всему, Польша в ближайшее время вовсе не намерена ограничивать приток трудовых мигрантов из Украины. Скорее, наоборот – существующая система допуска иностранцев, в том числе и украинцев, на польский рынок труда будет упрощена. В частности, на тех же сезонных работах в Польше можно будет находится в году уже не три, а девять месяцев. Кроме того, Польша намерена упростить возможность получать разрешение на временное проживание тем мигрантам, которые владеют дефицитными для польской экономики профессиями.

По аналогичному пути идет еще одна соседка Украины – Чехия, которая уже удвоила ежегодную квоту для трудовых мигрантов из Украины с 9600 до 19600 человек. Для сравнения: еще три года назад эта квота составляла всего 3800 человек.

«Мы реагируем на проблемы работодателей в поиске трудовых ресурсов», — процитировало издание Deutsche Welle министра иностранных дел Чехии Мартина Стропницкого.

Увеличение количества заробитчан происходит в других странах Европы, чему способствует и введение с средины прошлого года безвизового режима со странами Европейского Союза.

По-прежнему многочисленной (по разным данным, около трех миллионов человек) является армия наших соотечественников, работающих в России. И количество желающих уехать в воющую с нами страну хоть и упало, но не так кардинально, как хотелось бы. Украинцев даже не пугает тот факт, что риск угодить за решетку на многие годы по надуманным предлогам или стать объектом провокаций со стороны российских спецслужб – чрезвычайно велик. Не говоря уже о том, что российское общество априори не является дружелюбным – согласно исследованиям российских социологов, рекордное количество россиян считают украинцев врагами номер два после американцев. А власти РФ всячески препятствуют передаче заробитчанами денег своим родственникам в Украину.

Почему люди ищут работу за рубежом

Проблема миграции в Украине набрала таких оборотов, что в инфляционном отчете за январь 2018 года Национальный банк Украины решил посвятить этой теме целый раздел. И главный вывод, который делают в НБУ – основным двигателем трудовых миграционных процессов является возможность получить за границей заработную плату в 2-3 раза больше, чем в Украине.

В подтверждении этому Нацбанк приводит цифры. Если среднемесячный заработок одного трудового мигранта составлял 722 долл, то зарплата одного штатного работника, занятого в экономике Украины в 2016 году составляла всего 200 долл. В январе - ноябре 2017 года она выросла до 262 долл.

Еще в одном исследовании - Института экономики и прогнозирования – также сказано: каждый четвертый из пяти украинских работников называет низкую заработную плату главным фактором своего выезда на заработки.

Директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова смотрит на проблему «заробитчанства» шире. «Причины миграции - разные для разных групп людей. Для тех, кто едет туда работать в качестве рабочих, есть два фактора: первый - это высокая заработная плата, а второй - безопасность. Многие родители хотят, чтобы их сыновья уезжали, потому что они боятся за своих детей, так как в нашей стране идут военные действия. Более профессиональные работники едут не только за зарплатой. Ученый в Украине не может себя так реализовать, как, например, в США, поскольку уровень технического оборудования там гораздо лучше», - отметила Либанова.

Но, возвращаясь к отчету Нацбанка, следует обратить внимание и на другие нюансы из жизни заробитчан. В частности, почти половина из них (с 2012 по 2017 годы) ездили на работу на короткий срок. И только 8,3% - работали за рубежом 12 месяцев и более.

Чаще всего трудовыми мигрантами становятся мужчины – 70%. Свыше 64%, выезжавших за рубеж на работу, украинцев имеют профессионально-техническое и полное среднее образование. Хотя в последнее время увеличивается количество лиц с полным высшим и базовым или неполным высшим образованием.

Есть и еще один важный момент – отнюдь не все мигранты за рубежом могут найти работу, соответствующую их уровню квалификации. «По данным исследования, только 26,8% трудовых мигрантов работали за рубежом в соответствии с полученной квалификацией, 36% трудовых мигрантов были заняты на работах, которые не требовали квалификации, почти 30% - меняли квалификацию», - говорится в отчете НБУ.

Неудивительно, что, зачастую, заробитчане занимаются низкоквалифицированными видами деятельности: мужчины чаще задействованы в строительстве, женщины - как домработницы. Кроме того, значительная часть украинских мигрантов занята в сельском хозяйстве, а именно в сезонных сельскохозяйственных работах.

Более того, многие из наших соотечественников и вовсе работают нелегально. А это – всегда риск. И не только для свободы (современное рабство сегодня – не редкость), но и для жизни гастарбайтера. К примеру, совсем недавно, в феврале, в Польше произошел ужасный случай – местный работодатель не вызвал украинке «скорую помощь» после того, как с ней случился инсульт. Вместо обращения к медикам, он вывез ее за пределы места работы и оставил на скамейке. Женщина едва не умерла. И только после публикации этой истории в СМИ польский работодатель обязался оплатить ее лечение в больнице.

Мечты сбываются

Таким образом, жизнь заробитчанина не всегда бывает сладкой. Однако это не останавливает украинцев, мечтающих уехать из Украины в поисках лучшей работы и жизни. Более того, количество желающих попытать счастья там, где нас нет, постоянно растет.

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Так, согласно исследованию, которое провела в конце 2017 года социологическая группа «Рейтинг» по заказу Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, 44% из 1000 опрошенных украинцев признались в том, что хотели бы работать за границей. Среди молодежи желающих получить работу за границей 68%, среди лиц среднего возраста таких 52%, среди старшего поколения - только 20%.

Согласно данным опроса, молодежь хочет получить работу в надежде реализовать себя в качестве специалиста и получить опыт в международных компаниях. Люди постарше едут за границу за лучшей социальной защитой.

Кроме того, 70% опрошенных говорят, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей. Желание родителей отправлять своих детей на учебу и работу на Запад подтверждают последние данные аналитического центра CEDOS. Так, количество украинских студентов в иностранных университетах в 2016-2017 учебном году увеличилась на 56% (по сравнению с 2012-2013 учебным годом) и составила 72 тыс человек, из них более 46% (или 33,4 тыс) учились в Польше. Следующими наиболее желанными для обучения иностранными государствами для украинской молодежи были названы Германия и Россия.

Элла Либанова также отмечает такую тенденцию и обращает внимание на проблему учебной миграции. По ее данным, большая часть студентов, получающих образование за границей, не возвращаются в Украину.

«Поедут не те, кому 45 лет, а те, кому сегодня 20 лет, которые могли еще работать и работать в Украине. Представители многих европейских учебных заведений запускают программы, начиная со школ! И те дети, которые у нас не хотят получать профессиональное образование, едут получать его за границей. Это реальность», - сказала Либанова.

Новая нацидея: «Рожай троих детей и отправляй их на заработки в Европу»

Разобрав природу трудовой миграции, эксперты одновременно указывают на две стороны медали – позитивное и негативное влияние гастарбайтеров на украинскую экономику. К примеру, специалисты Нацбанка в своем отчете отмечают: сокращение рабочей силы непременно приведет к падению ВВП, так как сужает возможности экономического роста. В качестве примера приводится информация, что многие украинские работодатели уже не могут заполнить свои вакансии из-за дефицита трудовых ресурсов, возникшего из-за массового оттока трудоспособного населения.

Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины Валерий Геец прямо указывает - Украина, начиная с 2015 года, в связи с эмиграцией наших соотечественников за рубеж, недополучает около 40 млрд грн в год.

«Мы попробовали оценить потери от трудовой миграции украинцев. Около сорока миллиардов гривен ежегодно мы теряем от того, что мигранты не возвращаются обратно в Украину. Это - очень серьезные цифры, которые мы не можем не учитывать», - отметил он.

В результате миграции непродуктивными становятся расходы государственного бюджета на обучение, развитие и поддержку лиц, которые покидают Украину, достигая трудоспособного возраста. Не говоря уже о том, что увеличивающееся число трудовых мигрантов усиливает проблемы, связанные с пенсионным обеспечением (особенно в условиях существующей в Украине солидарной пенсионной системы).

Вместе с тем, трудовая миграция несет и объективную экономическую пользу. Взять хотя бы такой момент: выезд значительного количества украинцев на заработки приводит к уменьшению напряжения на рынке труда. Это, во-первых. Во-вторых, украинские работодатели должны не только жаловаться на дефицит кадров, но и всячески за них бороться, предлагая конкурентоспособную на рынке зарплату.

«Мы сможем приостановить процесс оттока кадров за рубеж только тогда, когда создадим конкурентоспособные условия работы… Ведь для того, чтобы на украинском рынке работала талантливая молодежь, работодатель должен за нее бороться. Украинский работодатель должен воевать своими условиями труда за талантливые кадры», - заявил в разговоре с УНИАН генеральный директор компании «Роберт Бош Украина» Виталий Бульда, который и сам полтора десятка лет работал за рубежом и достиг карьерных высот в европейской компании, а теперь вернулся для развития бизнеса в Украине.

«Я смотрю на миграцию очень позитивно. Нам не нужно ничего делать, чтобы остановить этот процесс. Повредить экономике в краткосрочном периоде это может, но в долгосрочном, однозначно, нет», - добавляет Бульда.

Подтверждение его слов – последние данные Госстата. Согласно статистике, отечественные работодатели уже включились в борьбу за трудовые ресурсы. В лидеры по уровню зарплат вырвались западные регионы - Закарпатская и Львовская области, которые традиционно являются наибольшими донорами рабочей силы для стран Евросоюза.

Отдельно стоит отметить, что заробитчане уже давно являются весомым источником валютных поступлений: по статистике НБУ за один 2017 год – гастарбайтеры передали в Украину 9,3 млрд долл. Ведь эта сумма гораздо больше траншей Международного валютного фонда и других международных доноров Украины. Кроме того, деньги эти тратятся целевым образом – на образование детей, на лечение родителей, на развитие собственного бизнеса, на приобретение недвижимости и т.д.

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«Очевидно, что Украина находится на том этапе развития, когда трудовые мигранты являются достаточно существенной составляющей украинской экономики. И те средства, которые ежегодно поступают от них домой, действительно сложно сосчитать. Конечно, позитивом является тот факт, что в Украину от трудовых мигрантов заходят такие средства, которые значительно крупнее любых официальных инвестиций. Эти деньги потом расходуются в нашей стране. В украинских реалиях мы должны максимально лояльно относиться к деятельности, связанной с трудовой миграцией и, по крайней мере, никоим образом не пытаться мешать ей», - считает председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

Основатель и CEO компании по денежным переводам Transfer Go Даумантас Двилинсказа убежден, что растущее число трудовых мигрантов — это, своего рода, win-win - выигрыш для обеих сторон.

«С одной стороны – это возможность для многих украинцев зарабатывать больше для себя и своих семей, с другой - увеличение объема денежных переводов в Украину, что способствует стабилизации и росту экономики Украины», - отметил он.

Помимо валюты, которая поступает от наших соотечественников, также необходимо отметить опыт, который приобретают украинцы, работая за границей.

«Я выступаю за то, чтобы украинцы ехали работать в страны ЕС и набирались там опыта. Люди могут там не только заработать, но и получить возможность взаимодействия с местными чиновниками, представителями инспекции труда, увидеть цены, счета за коммунальные услуги, осознать необходимость получения социального страхования и т.д.», - рассказал УНИАН президент Всеукраинской ассоциации компаний с международного трудоустройства Василий Воскобойник.

По его мнению, приобретенный опыт и ценности заробитчане, по возвращению домой, могут привнести в повседневную жизнь в Украине. А возвращается, по статистике, 65%. «Украинские трудовые мигранты привозят с собой европейские взгляды и, в какой-то мере, становятся евроинтеграторами Украины. А также часто, после заграничного опыта работы, приобретают преимущество на украинском рынке труда», - отмечает Воскобойник.

«Украинцы должны путешествовать, смотреть разные страны и города. Почему нет? Возможно, пожить там некоторое время, пообщаться с людьми, поработать. В каждой стране хватает своих проблем, которые не всегда можно увидеть, находясь там в отпуске. А когда люди выезжают за границу, работают там, общаются с другими людьми и находятся там более года, то это очень хорошо для украинцев. Тогда они начинают понимать, что происходит вокруг. Снимается пелена с глаз, те стереотипы, что за границей - всегда лучше», - добавляет генеральный директор компании «Роберт Бош Украина» Виталий Бульда.

По мнению преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана, заробитчане, как минимум, держат на плаву украинскую финансовую систему. «Может, президенту стоит обратить на этот факт внимание, и вместо «Национального инвестиционного совета» создать «Национальный совет заробитчан», а заодно сформулировать новую, отражающую действительность национальную идею: «роди троих детей и отправь их на заработки в Европу», - написал он в колонке для одного из украинских изданий.

Учитывая, что Украине в скором времени грозит не только проблема с трудовой силой, но и демографический кризис, такая идея может быть не лишена смысла.

Елизавета Корчемаха