Посол объяснила, что вредит доверию иностранных инвесторов к Украине (видео)

Изабель Дюмон рассказала о случаях, когда суд становится на сторону рейдеров.

Работающие в Украине французские компании время от времени сталкиваются с коррупцией, и это подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине.

Об этом в интервью ведущей "Право на власть" Натальи Мосейчук сказала чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает ТСН.

"Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти. Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем", - сказала она.

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Изабель Дюмон также отметила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.

"Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против некой компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?", - говорит посол.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Государственной службы статистики Украины, рост прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) за январь-сентябрь 2017 года составил 2,216 млрд долл.