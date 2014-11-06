Из-за войны на Донбассе индекс деловой активности в Украине и России упал до самых низких показателей в Европе

Это следует из актуального отчета, который каждые три месяца обнародует Австрийский контрольный банк (Oesterreichische Kontrollbank), пишет Deutsche Welle.

Эксперты объясняют такую ситуацию войной на Донбассе.

Согласно опросу, в течение года показатель конъюнктуры для Украины снизился на 44 процентных пункта - до минус 52. В целом шкала индекса достигает от +100 до -100. Показатель деловых прогнозов инвесторов ухудшился на 37 пунктов, показатель делового климата - на 37 пунктов, показатель инвестиций - на 13 пунктов. Все показатели находятся в негативном значении шкалы, указывая на пессимизм инвесторов.

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Война на Донбассе еще более негативно повлияла на индекс делового климата России. По оценкам инвесторов, там несколько лучше ситуация, чем в Украине. Однако прогнозы инвесторов относительно конъюнктуры в РФ с начала года ухудшились еще более резко, чем в Украине. Ведь еще в начале года ожидания инвесторов в России были, в отличие от Украины, весьма оптимистичными. Все мгновенно изменилось сразу после аннексии Крыма и введение санкций Запада.

В частности, показатель деловых прогнозов инвесторов относительно ситуации в России снизился лишь в последнем квартале на 44 процентных пункта, показатель делового климата - на 35 пунктов. А показатель инвестиций, направленных на расширение производства, достиг самого низкого значения с 2009 года.

Также Россия теряет привлекательность для инвесторов как место для размещения производства: опрошенные инвесторы заявили лишь о двух проектах, которые планируются в РФ.

Одновременно в отчете указывается на общее ухудшение индекса делового климата почти на всех рынках Центральной и Восточной Европы. Признаки легкого улучшения конъюнктуры в первом полугодии 2015 года инвесторы видят только в Словении. Что же касается деловых перспектив в первом полугодии следующего года, положительные сигналы инвесторы видят лишь в Боснии и Герцеговине.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине впервые со времен мирового кризиса ухудшились ожидания бизнеса.

Индекс деловой активности свидетельствует прежде всего о том, насколько инвесторы довольны развитием бизнеса. Его составляют на основе опроса почти 400 предприятий со штаб-квартирами в Австрии и филиалами в 21 стране Центральной и Восточной Европы об актуальном состоянии дел предприятия в соответствующей стране и их ожидания.