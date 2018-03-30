Весенний криптопад: биткоин торгуется ниже $7 тысяч

Альтернативные криптовалюты также снижались в цене.

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу утром продолжает дешеветь после падения в среднем на 10% накануне, капитализация рынка продолжает снижаться.

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Об этом сообщает Прайм.

"По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8:28 биткоин снижался в цене на 11,58%, до 6,808 тысячи долларов. На бирже Bitfinex биткоин дешевел на 9,35%, до 6,917 тысячи долларов, на GDAX - на 9,12%, до 6,879 тысяч долларов, на OKCoin - на 7,42%, до 7,764 тысячи долларов", - говорится в сообщении.

Альтернативные криптовалюты также снижались в цене. Ethereum дешевел на 12,71%, до 372,7 доллара. Ripple - на 11,71%, до 0,493 доллара, Bitcoin Cash терял 11,05%, опускаясь до 728,09 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 255,18 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 45% всего рынка криптовалют.

Днем ранее биткоин падал в цене на сообщении Народного банка Китая (НБК) об ужесточении регулирования рынка криптовалют. Заместитель руководителя регулятора Фан Яфэй на официальном сайте НБК заявил, что работа с криптовалютами входит в число приоритетных задач Народного банка Китая на 2018 год в рамках политики по защите национальной валюты. Он добавил, что цифровые деньги — это один из трех крупнейших рисков для целостности местной валюты, китайского юаня.

В четверг также произошел сбой на крупной гонконгской биткоин-бирже OKex, которая являет дочерней компанией популярной китайской биржи криптовалют OKCoin. Биржа сообщила, что проведет делистинг всех неликвидных торговых пар с криптовалютой Bitcoin Cash (BCH). Отмечалось, что Bitcoin Cash будет снят с торгов с пятницы, 30 марта.