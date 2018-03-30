НБУ отменяет суточный лимит на куплю-продажу банками валюты

НБУ снял некоторые ограничения на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

Национальный банк Украины отменил лимит в размере 1% от регулятивного капитала на покупку-продажу банками валюты в течение дня.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка со ссылкой на соответствующее постановление регулятора.

Согласно сообщению, решение было принято с учетом благоприятной ситуации на валютном рынке.

"Национальный банк считает возможным продолжить смягчение неактуальных временных административных ограничений для банков и бизнеса, ослабление которых не создает рисков дестабилизации рынка", - говорится в сообщении.

Регулятор также принял решение увеличить с 1 мая этого года лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1) с 1% до 3%, лимит общей короткой открытой валютной позиции банка - уменьшить с 10% до 8%.

НБУ снял некоторые ограничения на досрочное погашение украинскими компаниями внешних кредитов и займов в иностранной валюте.

"Резиденты-заемщики смогут осуществлять досрочное погашение кредитов и займов, если в их реализации (путем кредитования, страхования, обеспечения или поручительства) полностью или частично принимает участие иностранное лицо, одним из акционеров которого является иностранное государство или иностранный банк с акционером - иностранным государством", - отмечает Нацбанк.

Регулятор также расширил перечень операций бизнеса, на поступление по которым не распространяется требование об обязательной продаже, и упростил для бизнеса порядок перечисления иностранной валюты за границу для осуществления платежей, связанных с процессами судопроизводства.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.