Курс евро в России впервые превысил 58 рублей

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 2,03 руб., до 58,11 руб., пробив психологически важную отметку в 58 руб. и установив новый рекорд, сообщает ТАСС.

Курс доллара также обновил максимум, повысившись на 1,82 руб., до 46,77 руб. При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из $0,55 и €0,45, возросла на 1,88 руб., до 51,84 руб.

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С начала года доллар подорожал уже на 40%, а последние скачки вызваны шоком от изменения политики Центробанка, констатируют экономисты. Цены на нефть, традиционно определявшие курс рубля, потеряли свое влияние.

Накануне ЦБ сообщил, что не намерен тратить в ходе поддерживающих рубль валютных интервенций более $350 млн в сутки, при этом при израсходовании этих $350 млн границы коридора будут автоматически подниматься на 5 коп. Сегодня Банк России объявил о повышении границ валютного коридора на 5 коп. – до отметок 39,6–48,6 руб.