Порошенко отменил ряд указов, касающихся ВТО

В указе, размещенном на сайте главы государства, определены утратившими действие: указ от 15 апреля 2013 года № 214 "О Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО"; указ от 15 апреля 2013 года № 215 "О представителе Украины во Всемирной торговой организации "; указ от 15 мая 2013 года № 258 "О персональном составе Государственной комиссии по вопросам сотрудничества с ВТО"; указ от 19 июня 2013 года № 333 "О Положении о представителе Украины во Всемирной торговой организации".

Читайте такжеМинэкономразвития Украины опровергло сообщения о жалобе в ВТО на Россию

Кроме того, отменен указ от 3 октября 2013 года № 540 "О внесении изменений в некоторые указы президента Украины и признании утратившими действие указа президента Украины от 26 августа 2008 года № 767» и указа от 10 декабря 2013 года № 677 "О заместителе представителя Украины во Всемирной торговой организации».

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может подать на Россию иск в ВТО из-за аннексии Крыма.

Напомним, Украина стала членом ВТО в мае 2008 года.