Для качественных изменений жизни украинцев ВВП должно расти минимум 6-8% в год – Кинах

По словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей, нынешний рост ВВП в 2-3% является консервацией экономического кризиса.

Для качественных изменений жизни украинцев необходимы темпы роста валового внутреннего продукта не менее 6-8% в год, а не 2-3%, как происходит сейчас, заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий Кинах.

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"Как мы неоднократно констатировали, после падения в 2014-2015 годах, когда ВВП Украины упал на 17%, рост в 2-3% – это, по сути, стагнация, это консервация кризиса. Для динамического роста, качественных изменений составляющих жизни людей в Украине необходимы темпы минимум 6-8, а желательно, и 10%", – сказал он во время совместного расширенного заседания Антикризисного совета общественных организаций Украины и УСПП.

По его словам, сегодня в стране продолжается процесс деиндустриализации, и это грозит потерей высокотехнологических отраслей, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вместе с этим происходит формирование агросырьевой структуры отечественной экономики. Эти две тенденции усугубляют демографический кризис и являются причинами трудовой миграции населения за пределы Украины.

"Агросырьевая экономика никогда не сможет обеспечить необходимое количество современных рабочих мест для жизнедеятельности людей в конкретной стране", - сказал Кинах.

Он отметил, что государство должно сконцентрировать все усилия на разработке целевых программ для поддержки и развития промышленности, однако пока что данная работа не ведется, поэтому наблюдается лишь фрагментарная помощь со стороны властей.

Как сообщал УНИАН, Украинский союз промышленников и предпринимателей в конце прошлого года представил программу "Платформа экономического патриотизма", которая является комплексом мер по улучшению налоговой политики, предотвращению монополизации и гарантированию прав собственности для достижения экономического роста на уровне 7-8% в год.