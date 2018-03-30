Платежный баланс Украины сведен с дефицитом $197 миллионов

В феврале платежный баланс сведен с профицитом 252 миллиона долларов против дефицита 27 миллионов долларов в феврале 2017 года.

Дефицит платежного баланса Украины за январь-февраль 2018 года составил 197 миллионов долларов, что на 14% ниже дефицита за январь-февраль 2017 года на уровне 229 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в феврале платежный баланс сведен с профицитом 252 млн долл против дефицита 27 миллионов долларов в феврале 2017 года.

Согласно сообщению, в феврале 2018 текущий счет имел незначительное положительное сальдо (9 миллионов долларов), с начала года профицит текущего счета составил 128 миллионов долларов по сравнению с профицитом 152 миллиона доллвров США в январе-феврале прошлого года.

По данным НБУ, в феврале по финансовому счету, в отличие от предыдущего месяца, наблюдался чистый приток капитала в размере 243 миллиона долларов. НБУ связывает это, в первую очередь, с активизацией притока капитала нерезидентов в государственные гривневые долговые ценные бумаги.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 миллиарда долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год, при этом баланс сведен с профицитом третий год подряд.