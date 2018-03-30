Военные пенсионеры получат доплаты к пенсиям за три месяца в апреле

Средний размер повышения пенсий военным в 2018 году составит 1500 гривень.

Все военные пенсионеры в апреле, в соответствии с решением правительства, получат доплаты к пенсиям за январь-март, а с мая начнутся систематические выплаты уже повышенных военных пенсий.

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Об этом сообщается на правительственном портале со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана в ходе совещания с министром социальной политики Андреем Ревой с целью оценки текущей ситуации в системе пенсионного обеспечения военнослужащих.

"Я обещал военным пенсионерам, что мы начнем повышение пенсий. И мы это делаем. Главное, что мы учтем и январь, и февраль и март. Вопрос чувствительный - хотел бы, чтобы с этим решением мы дошли до каждого военного пенсионера и отдали должное, - сказал он. - Важно, чтобы до мая все выплаты были осуществлены в полном объеме. А с мая мы должны выйти на системность повышенных выплат. Люди ждут".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 21 марта Пенсионный фонд Украины уже выплатил повышенные пенсии 15,3 тысячам военных пенсионеров на общую сумму более 62 миллионов гривень. До конца марта уполномоченные органы силовых министерств и ведомств должны завершить передачу справок о размере денежного обеспечения пенсионеров.

Кабинет министров принял решение о пересчете и повышении пенсий военным в среднем на 1,5 тысячи гривень с 1 января без принятия законодательных изменений. Повышение пенсий военным пенсионерам будет происходить поэтапно в 2018-2019 годах.

По информации Кабмина, Пенсионный фонд Украины со второй половины марта должен был начать выплаты пересчитанных пенсий для 12 силовых ведомств.

Пенсии будут повышаться поэтапно. На первом этапе, начиная с 1 января 2018 года, пенсии для военнослужащих повысятся в среднем на 1500 гривень. С 1 января 2019 года пенсии вырастут в среднем еще на 750 гривень. И с 1 января 2020 года - еще в среднем на 750 гривень. Таким образом, за два года военные пенсии возрастут примерно вдвое. Сейчас средняя пенсия военных составляет 2898,41 гривни.