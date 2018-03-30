Дефицит внешней торговли Украины вырос на треть

Дефицит внешней торговли товарами вырос до 1,26 миллиарда долларов.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-феврале 2018 года сведен с дефицитом на уровне 1,1 миллиарда долларов, что на 35% больше дефицита за январь-февраль 2017 года на уровне 820 миллионов долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 38,8% - до 1,26 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики Украины, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2017 года сведен с дефицитом в 2,625 миллиарда долларов против 541,6 миллиона долларов профицита за предыдущий год.

Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году сведен с дефицитом на уровне 6,848 миллиарда долларов, что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.