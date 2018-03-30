Нацбанк переходит на "анонимность": гривню будут поддерживать через Matching

Теперь Нацбанк будет определять форму интервенции в зависимости от ситуации на валютном рынке.

Национальный банк Украины решил осовременить подход к проведению интервенций на межбанковском валютном рынке и отказаться от приоритезации конкретных форм интервенций, перейдя к использованию тех или иных форм в зависимости от ситуации на межбанковском валютном рынке.

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Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

НБУ напомнил, что стратегия регулятора предусматривает возможность осуществлять валютные интервенции в четырех формах - валютный аукцион, интервенция по единому курсу, интервенция по лучшему курсу и адресная интервенция. При этом ранее приоритетной формой осуществления валютных интервенций был валютный аукцион.

"Однако другие формы валютных интервенций также подтвердили свою эффективность, в частности, для оперативного вмешательства в незначительных объемах", - говорится в сообщении.

Также Национальный банк планирует в ближайшее время перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в торгово-информационных системах (Bloomberg, Thomson Reuters и т.п.).

"Основным преимуществом проведения валютных интервенций через функционал Matching является анонимность. Котировки всех участников функционала, в том числе Национального банка, выставляются анонимно, и участники сделки по купле-продаже валюты получают информацию о контрагенте только после заключения сделки", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году правление Национального банка Украины утвердило Стратегию валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы.

Стратегия определяет политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривни.