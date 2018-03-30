Валюта подешевеет после выходных: Нацбанк укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 2 апреля: 100 USD – 2630,7046 гривни; 100 EUR – 3241,2911 гривни; 10 RUR - 4,5939 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2630,7046 (30 марта – 2654,3493)

100 EUR – 3241,2911 (30 марта – 3270,4238)

10 RUR – 4,5939 (30 марта – 4,5953)

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Как сообщал УНИАН, 30 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,27 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 23 копейки выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,59/32,64 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,3070 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 540 сделок на сумму 394,24 миллиона долларов.