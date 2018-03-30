В украинских банках стало меньше неработающих кредитов

18:31, 30 марта 2018
Финансы
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фото УНИАН

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, объем таких кредитов на начало марта составил 625,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины на 1 января 2018 года составила 54,5%.

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Теги: #банковская система#проблемные кредиты