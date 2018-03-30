Фармацевтическая фирма «Дарница» за 2017 год заплатила 80 млн. грн. налога на прибыль

Чистая прибыль компании в 2017 году составила 342,111 млн. грн.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» (Киев) в 2017 году получила чистый доход от реализации продукции в размере 2,530 млрд. грн., что на 19% больше, чем в 2016 году.

Как передает ZN.ua, согласно финансовому отчету компании, опубликованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), ее чистая прибыль в 2017 году составила 342,111 млн. грн. При этом «Дарница» заплатила 80,849 млн. грн. налога на прибыль, что на 14% больше аналогичного показателя за 2016 год.

Активы компании за 2017 год выросли на 13%, до 3,080 млрд. грн.

Отчет о финансовых результатах акционеры «Дарницы» утвердят на общем собрании 25 апреля.

Фармацевтическая фирма «Дарница» входит в тройку крупнейших украинских фармпроизводителей. Компания специализируется на производстве твердых и мягких лекарственных форм, растворов для инъекций в ампулах, капель, стерильных порошков для приготовления растворов для инъекций и инфузионных растворов. Портфель компании включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Одним из совладельцев «Дарницы» является депутат Верховной Рады VIII созыва Глеб Загорий.

Ранее генеральный директор фармацевтической фирмы «Дарница» Светлана Диденко заявляла, что Национальный перечень основных лекарственных средств и программа Доступные лекарства должны формироваться на основе медицинской доказательности и ориентироваться на стандарты лечения ЕС и США.