Баланс недели: зона торговли с Израилем, рай для лоукостов и рекордное размещение ОВГЗ

Украина – не Россия. В чем разница между двумя странами, еще раз отчетливо продемонстрировала уходящая неделя. В то время, как весь мир пытается свести к минимуму отношения с токсичной Россией и пачками выгоняет ее дипломатов-разведчиков, с Украиной наоборот – старается заключить соглашения об экономическом и политическом сотрудничестве.

После вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, заработавшей с августа зоны свободной торговли с Канадой пришла очередь и заключению еще одного важного соглашения – о зоне свободной торговли с Израилем. Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, стороны вышли на финальный этап подписания документа.«В 2017 году мы интенсивно проводили работу относительно завершения переговоров о зоне свободной торговли с Государством Израиль. Сегодня такие переговоры завершились», - заявил на заседания правительства Гройсман.

Премьер пока не назвал дату подписания соглашения, но заверил, что в ближайшее время будут созданы возможности для этого. «Надеюсь, что даже премьер-министр Израиля может посетить Украину, чтобы мы могли этот вопрос согласовать», - сказал он.

Таким образом, Украина либерализует взаимный доступ на рынки товаров и услуг с еще одной страной, помимо Канады и ЕС.

Стоит отметить, что даже без этого соглашения товарооборот Украины с Израилем составляет порядка 800 млн долларов. По данным Минэкономразвития, основными статьями украинского экспорта в Израиль являются зерновые культуры - 44,1%, черные металлы - 26,4%, продукция пищевой промышленности - 9,8%. Главные статьи импорта из Израиля в Украину - продукция нефтехимии (41,4%), химическая продукция (17,4%), пластмассы и полимерные материалы (7,1%).

Заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская на заседании правительства заявила, что соглашение о свободной торговле с Израилем предусматривает немедленное открытие 80% рынка этой страны для украинской промышленной продукции. «Это мы сейчас говорим для тех популистов, которые говорят, что мы работаем только на украинский аграрный экспорт, и что мы являемся сырьевым придатком для других стран», - сказала она. По словам Микольской, оставшаяся часть рынка промышленной продукции будет постепенно либерализована, за исключением ювелирной продукции с обеих сторон.

В то же время она отметила, что схема либерализации доступа аграрной продукции к рынку Израиля будет более сложной. «Что касается аграрной продукции - схема либерализации будет немного сложнее. Будет немедленная отмена пошлин для определенных видов продукции, будет немедленная отмена пошлин в рамках квот, будет частичная отмена пошлин и постепенная отмена пошлин», - подчеркнула торгпред.

Таким образом, соглашение о зоне свободной торговли позволит украинскому бизнесу воспользоваться возможностями беспошлинного доступа к новому рынку, с другой стороны - открываются перспективы для импорта сырья и передовых технологий. Как следствие, есть факторы для экономического роста нашего государства.

Не менее важным был еще один месседж премьер-министра. По его словам, Украина и Европейский Союз подписали «дорожную карту» интеграции нашей промышленности в цепочку добавленной стоимости европейской продукции.

«Вчера, хочу подчеркнуть, была встреча с комиссаром Европейского Союза (Эльжбетой Беньковской - УНИАН), и мы говорили о поддержке украинской промышленности. Наше главная задача, и вчера была подписана «дорожная карта» с Европейским Союзом, каким образом вмонтировать украинскую промышленность в цепочку добавленной стоимости европейской продукции», - заявил премьер на заседании правительства.

«Когда мы говорим о том, что Украину рассматривают как партнера в промышленной цепочке создания продукции, это открывает нам дополнительную возможность для ускорения экономического роста», - добавил Гройсман.

Кроме этого, Кабмин распорядился создать Офис по продвижению экспорта, до этого функционирующий в качестве организации на базе проектной команды Министерства экономического развития и торговли, в форме государственного учреждения. «Наконец государство, кроме того, чтобы заниматься созданием политики, будет вкладывать средства налогоплательщиков в сервисные функции, в то, чтобы предоставлять услуги украинским экспортерам. Чтобы их обучать, помогать выходить на внешние рынки, искать партнеров за границей, искать для них новые возможности, путем консалтинга смотреть на другие рынки», - отметила торгпред Микольская.

Цены на авиабилеты падают, на ж/д - растут

Украина постепенно превращается в «летающую» страну. Подтверждением этого стал небывалый пассажиропоток на авиатранспорте в прошлом году – 16,5 миллиона человек, что является рекордом за всю независимость Украины. Во многом это заслуга снижения цен на авиабилеты за счет прихода в нашу страну новых авиакомпаний, в частности, лоукостов. Конкуренция, как известно, всегда играет на руку потребителю. Так, в прошлую пятницу стало известно, что крупнейшая европейская лоукост-компания Ryanair все-таки пришла в Украину и будет летать из аэропортов «Борисполь» и «Львов». На уходящей неделе министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что его ведомство проводит переговоры с Ryanair об организации авиаперевозок также из аэропорта Херсона.

«Мы ведем сейчас переговоры с компанией Ryanair, чтобы они начали авиаперевозки с Херсонской области, городом Херсон», - сказал Омелян, добавив, что таким образом «мы тоже начнем вытягивать украинцев из Крыма».

«Для того чтобы они возвращались в Украину, пользовались дешевыми авиаперевозками, посещали Европу и затем в Крыму возвращали Украину», - пояснил министр.

Кстати, ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что компания ведет переговоры об открытии рейсов с четырьмя украинскими аэропортами, кроме аэропортов «Львов» и «Борисполь».

Потенциал украинского авиарынка усмотрели и другие компании. Так, на уходящей неделе венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir запустила новые рейсы из Львова в Дортмунд (Германия), Катовице и Гданьск (Польша). Долететь в эти города пассажиры смогут примерно за 700 грн.

А итальянская лоукост-авиакомпания ErnestAirlines объявила, что с 22 июня запустит регулярные рейсы из Киева в Болонью (Италия) по цене от 49 евро. Примечательно, что итальянский перевозчик не собирается ограничиваться одним маршрутом. ErnestAirlines планирует летом запустить регулярные рейсы из Львова в итальянские Милан (аэропорт Мальпенса) и Рим (Фьюмичино).

Повышенный интерес к Львову проявляют и другие авиакомпании. В среду польская LOT PolishAirlines запустила новый рейс из Львова в город Ольштын, который расположен на севере Польши. Это удовольствие пассажирам обойдется от 800 грн. Правда, желающих полететь на данном рейсе может оказаться немного. «Я очень благодарна им за сотрудничество. Мы понимаем, что это направление еще нужно развивать. К сожалению, на первом рейсе прибыли только 33 пассажира, а на вылет был только один пассажир. Пока больше поляков едут к нам, чем львовяне знают об Ольштыне», - рассказала генеральный директор аэропорта «Львов» Татьяна Романовская. При этом она призвала представителей городов предпринять меры, которые бы повысили интерес к этому направлению.

Также на уходящей неделе авиакомпания SwissInternationalAirlines, входящая в группу Lufthansa, вслед за «Международными авиалиниями Украины», открыла прямые рейсы из Киева в Цюрих. «Мы возобновляем рейсы из Киева в Цюрих. Это будут регулярные рейсы, а не сезонные. Мы открываем новые ворота в украинский рынок. Через город Цюрих украинцы могут путешествовать по всему миру», - отметил генеральный директор компания Swissairways в Украине Рене Койнзак.

Если и дальше так пойдет, то вскоре долететь на самолете из Киева в какую-либо европейскую страну будет дешевле, чем доехать на поезде из того же Киева в Ужгород. Если министр инфраструктуры Владимир Омелян делает все для того, чтобы снизить цены на авиабилеты, то с железнодорожными перевозками как раз наоборот – он защищает и считает оправданными попытки монополиста «Укрзализныци» в очередной раз поднять стоимость ж/д билетов.

«Объективно с 1 апреля вряд ли успеют, но повышение будет, оно неизбежно. Потому что, несмотря на рост всех других сопутствующих расходов, как и стоимости электроэнергии, и ремонта абсолютно изношенного подвижного состава «Укрзализныци», цены не повышались с 2014 года», - заявил журналистам Омелян.

При этом вверенное Омеляну министерство вовсе не разрабатывает нормативную базу для появления в Украине частных тяги и поездов для перевозки пассажиров. А ввиду отсутствия конкуренции монополисту на рыке железнодорожных перевозок не остается ничего, кроме как повышать цены на свои услуги и не замечать, что только на коррупции при проведении тендеров «Укрзализныця» (а за ней и государство) теряет огромнейшую сумму – до 15 миллиардов гривен в год.

По и Го: кто сел на «схемы Януковича»?

Минфин поставил рекорд. В начале уходящей недели министерство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на рекордную после нового года сумму - 2,7 млрд грн и 669,4 млн долл. Гривневые средства привлечены у кредиторов в среднем под 17% годовых, валютные - в среднем под 5,2% годовых.

Привлечение средств за счет ОВГЗ - не редкость. С начала марта Минфином было заимствовано 8,5 млрд грн, 123 млн евро и 669,4 млн долларов. А за весь 2017 год в госбюджет от продажи ОВГЗ поступило 32,8 млрд грн, 1,8 млрд долл. и 134 млн евро. Крупнейшими покупателями ОВГЗ в 2017 году были государственные банки - «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «ПриватБанк». Также в списке крупнейших покупателей ценных бумаг «ОТП Банк», «Укргазбанк», «Ситибанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсоцбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Универсал Банк».

Размещение облигаций ОВГЗ теперь под пристальным вниманием экспертов-финансистов. Ведь Минфин впервые стал продавать валютные ОВГЗ во времена Януковича. И, как выяснилось, после Революции Достоинства эти ценные бумаги покупали именно компании беглого экс-президента. Что вполне объяснимо – так называемая «семья» аккумулировала в своих руках значительную сумму средств, полученных коррупционным путем. Эти деньги необходимо было где-то прятать. ОВГЗ – идеальное хранилище для такого кэша.

Что произошло потом? После долгих разговоров силовых структур о скупке Януковичем ОВГЗ, неожиданно в конце марта 2017 года появилось секретное решение Краматорского суда Донецкой области. Согласно ему прошла конфискация у 10 компаний нерезидентов около 1,5 млрд долларов. Как уверяет генпрокурор Юрий Луценко, эти деньги принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу и его окружению. Конфискация произошла молниеносно – со счетов компаний в «Ощадбанке» на счета Госказначейства были переведены 1,1 млрд долларов. Еще 200 млн долларов в ценных бумагах переданы Минфину и на эту сумму был уменьшен внутренний долг государства.

Казалось бы, после «януковичских» афер никаких выпусков валютных ОВГЗ не будет. Но если верить журналисту Александру Дубинскому, схемы Януковича заработали по-новому. В частности, у журналиста возникли подозрения относительно аукциона, проведенного неделей ранее, когда Минфин разместил облигации внутреннего займа на 2,35 млрд грн и 123 млн евро. По информации Дубинского, облигации на 123 млн евро купили два банка – «МИБ» Порошенко и «Авангард» Гонтаревой-Пасенюка. Для этого эти банки открыли счета в госбанках - «Ощадбанке» и «Укрэксимбанке».

Дубинский утверждает: на эти счета госбанки дали межбанковский валютный кредит банкам Гонтаревой и Порошенко. Потом за счет полученных кредитных средств «МИБ» и «Авангард» дали поручение «Ощадбанку» и «Укрэксимбанку» приобрести для них ОВГЗ на аукционе Минфина. После чего купленные ОВГЗ и долг перед «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» переходит от банков Порошенко и Гонтаревой к ряду их офшорных компаний.

«В результате, за деньги госбанков офшорные компании Гонтаревой и Порошенко получают возможность покупать ОВГЗ и взыскивать проценты с Минфина и, таким образом, выводить валюту из страны. Изюминка схемы в том, что деньги госбанков - это, по сути, деньги Минфина, который прогоняет их через банки Гонтаревой и Порошенко, чтобы выплачивать им проценты по госзаймам. Самое забавное, что эти средства Минфин занял сам у себя для выплат по евро-долгам Украины перед ЕБРР и Европейским инвестиционным банком», - утверждает Дубинский.

Может ли ошибаться журналист? Может. И если это не так, то Минфин и Нацбанк, Государственная служба финансового мониторинга должны были выйти на брифинг и сообщить детали размещения валютных ОВГЗ – кто, почему и сколько? Чтобы не получилось так, как с Януковичем – убежал и все, что было нажито «честным путем», как говорил известный киногерой, сразу попало под конфискацию по секретному решению суда.

Кстати, всполошиться должны были Генпрокуратура, САП и НАБУ. Но не всполошились. Хотя, из-за своих разборок, может, им не до этого…

Александр Куницкий