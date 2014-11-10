Футбольная АКЦИЯ от ИнстаФорекс ! Проведи Рождество на матче в Ливерпуле!

Компания ИнстаФорекс — официальный партнер ФК «Ливерпуль» — проводит уникальную акцию «Рождество в Ливерпуле»!

В рамках акции будет разыграна поездка в один из крупнейших городов Великобритании — Ливерпуль, а также представится шанс выиграть VIP-билеты на один из домашних матчей легенд мирового футбола.

У каждого клиента компании ИнстаФорекс есть возможность провести незабываемые рождественские каникулы на родине легендарных The Beatles и увидеть игру пятикратного обладателя Кубка европейских чемпионов ФК «Ливерпуль» на одном из старейших футбольных стадионов мира — «Энфилд».

Счастливыми обладателями билетов в Ливерпуль станут сразу три победителя акции!

Для участия в розыгрыше «Рождество в Ливерпуле» необходимо открыть реальный торговый счет в компании ИнстаФорекс, пополнить его на сумму не менее $500 и заполнить форму на странице акции.

Акция «Рождество в Ливерпуле» проходит в рамках серии конкурсов от компании ИнстаФорекс с общим годовым призовым фондом более $500000.

Розыгрыш продлится с 15 сентября по 15 ноября 2014 года.

Не упусти шанс стать победителем розыгрыша и провести незабываемые рождественские каникулы в Ливерпуле!

С подробностями акции можно ознакомиться на сайте компании ИнстаФорекс —www.instaforex.com,

а также в официальном офисе и представительстве компании:

г. Киев, ул. Шелковичная 42/44, офис 2-С

тел. +38 (067) 410-97-97

г. Киев, Оболонь, ул. Тимошенко, 21, корпус 9, офис 1

тел.: +38 (044) 36-222-34

E-Mail: instaforex@meta.ua Skype: InstaForexKiev