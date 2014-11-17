ИнстаФорекс ДАРИТ 600 гривен на торговый счет!

Кто не рискует, тот...правильно делает! Зарабатывать на Форекс за счет брокера без риска и вложений — реально!

Если вы по-прежнему сомневаетесь в том, получится ли у вас зарабатывать на валютном рынке, вам стоит обратить свое внимание на интересное предложение — Форекс без вложений от ИнстаФорекс!

Вам не придется вкладывать личные средства, что позволит избежать непредвиденных потерь на первых этапах работы. Пробная попытка абсолютно ни к чему вас на привязывает, более того, позволяет чувствовать себя более расковано. Начать торговлю, используя реальные денежные средства, перечисленные компанией ИнстаФорекс в качестве благодарности за открытие реального торгового счета, — что может быть лучше? Новичкам на рынке Форекс эта услуга будет особенно приятна, поскольку теперь им не нужно рисковать собственными денежными средствами, чтобы приобрести необходимый опыт.

Всего три шага отделяют вас от получения денежных средств:

Шаг первый. Регистрация торгового счета в компании ИнстаФорекс.

Шаг второй. Верификация торгового счета.

Шаг третий. Оформление заявки на получение бездепозитного бонуса – 600 гривен.

Согласитесь, выполнить все эти простые операции не составит особого труда.

Преимущества начала торговли с бесплатными деньгами от брокера:

– Простота и легкость получения.

– Отсутствие необходимости вложения личных средств в качестве стартового капитала.

– Возможность работы в реальных условиях.

– Отсутствие риска потерять собственные деньги.

– Возможность снять бонусные средства в случае успешной торговли.

Не упустите возможность сделать своим проводником на рынке Форекс компанию, которая уже получила широкую известность в финансовых кругах. ИнстаФорекс — это зарекомендовавший себя с положительной стороны ECN-брокер, предоставляющий качественные услуги трейдинга на международном рынке Форекс. Более 1000000 человек уже присоединились к компании и получили доступ к передовым информационным технологиям, качественным продуктам, инновационным сервисам и уникальным услугам. Не раз работа ИнстаФорекс получала самую высокую оценку на международном уровне, подтверждением того являются многочисленныенаграды и премии.

Связаться с представителями компании ИнстаФорекс и узнать все подробности вы можете любым удобным для вас способом. Менеджеры компании будут рады ответить на все ваши вопросы.

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