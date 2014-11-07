Российский рубль сегодня свалился рекордными темпами - уже до 48 за доллар

В России продолжается стремительная девальвация национальной валюты.

В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже доллар взял отметку в 48 рублей, но после интервенции Центробанка американская валюта потеряла в цене около 50 копеек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Еще год назад за доллар в России давали 32-33 рубля, евро стоил меньше 45 рублей.

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