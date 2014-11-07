Российский рубль сегодня свалился рекордными темпами - уже до 48 за доллар
10:27, 07 ноября 2014Финансы
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Еще год назад за доллар в России давали 32-33 рубля.
Обвал роубля продолжается / wikipedia
В России продолжается стремительная девальвация национальной валюты.
В первые минуты после открытия торгов на Московской бирже доллар взял отметку в 48 рублей, но после интервенции Центробанка американская валюта потеряла в цене около 50 копеек.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Еще год назад за доллар в России давали 32-33 рубля, евро стоил меньше 45 рублей.
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