Российские банки из-за рекордного спроса начали ограничивать продажу валюты

Из-за наплыва клиентов в некоторых небольших банках валюта уже закончилась, а в средних и крупных начали принимать предварительные заказы на нее, сообщает РБК Daily.

«Сейчас мы видим повышенный спрос на валюту по сравнению с предыдущими неделями, в среднем население покупает в 3-4 раза больше, чем обычно», – говорит старший вице-президент банка ВТБ24 Дмитрий Орлов. «Спрос граждан на иностранную валюту вырос в 3 раза», – подтверждает начальник отдела конверсионных операций банка «Открытие» Артем Зотов. Такую же тенденцию заметили в Связь-банке.

Читайте такжеРоссийский рубль сегодня свалился рекордными темпами - уже до 48 за доллар«Граждане прежде всего покупают доллары США. Особенно это стало заметно после того, как доллар преодолел психологически важную отметку в 40 рублей», – отмечает начальник управления операций на финансовых рынках банка «Интеркоммерц» Андрей Харинов. Он говорит, что спрос увеличился на все валюты, но евро покупают меньше. «В Еврозоне не все гладко, считается, что это более рисковый инструмент. Некоторые клиенты приобретают английский фунт», – говорит Харинов.

По его словам, средняя сумма покупки валюты гражданами варьируется в зависимости от места расположения допофиса, но в среднем в Москве она составляет около $10 тыс. и около €8 тыс. Ранее граждане покупали в среднем $1–3 тыс.

Корреспондент РБК, обошедший ряд столичных банковских отделений, не смог купить валюту в банке «Траст», а также в отделении банка «Балтика», в которых сообщили, что валюты нет вообще. В отделении Инвестторгбанка корреспонденту РБК сообщили, что нет евро, а доллары выдаются номиналом по 50 и малыми суммами, например, $100–300.

Удалось найти валюту в МДМ Банке и Райффайзенбанке, а также госбанках – в Сбербанке и ВТБ24. Правда, и здесь не все гладко. Например, в отделении Сбербанка на Кутузовском проспекте сообщили, что валюту продают под заказ.