Евро в России прыгнул выше 60 рублей - ситуация на рынке близка к панике

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 2,22 руб., до 60,27 руб., пробив психологически важную отметку в 60 руб. и установив новый рекорд.

Курс доллара также обновил максимум, повысившись на 1,73 коп., до 48,6 руб, пишет ТАСС.

При этом стоимость бивалютной корзины, состоящей из €0,45 и $0,55, возросла на 1,92 руб., до 53,82 руб.

"На валютном рынке ситуация близка к панике, которая угрожает стабильности финансовой системы, - утверждает управляющий директор, главный аналитик инвестиционного департамента ВТБ24 Станислав Клещев. - Полагаем, что ЦБ в самое ближайшее время будет вынужден вмешаться в процесс".

В пятницу на открытии торгов на Московской бирже курс доллара к рублю вырос на 1,27 руб. и составил 48,14 руб. Однако по состоянию на 10.10 мск курс доллара снизился от дневного максимума до 47,4 руб., что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 53 коп. Евро на открытии сегодняшних торгов увеличился на 1,42 руб. и достиг 59,47 руб., а затем уменьшился, и по состоянию на 10.10 мск курс евро составил 58,74 руб., что выше уровня закрытия вчерашних торгов на 69 коп.

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