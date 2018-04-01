Полмиллиона долларов и более 20 миллионов гривень: Олег Ляшко заполнил декларацию

Также нардеп купил большой дом и задекларировал выигрыш в лотерею.

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко заполнил свою декларацию - по документом у него 20,6 миллиона гривень доходов и 484 тысячи долларов наличности.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"По данным декларации на сайте НАЗК, его зарплата за 2017 год составляла 259,3 тысячи гривен, еще 252,8 тысячи - обеспечение депутатской деятельности. 1,8 миллиона гривень Ляшко получил как проценты от вкладов в "Сбербанке" и банке "Аркада", 571 тысяча - его выигрыш в лотереи "Фаворит спорт", 1,9 миллиона гривень - доход от предоставления имущества в аренду, а 15,9 миллиона гривень - доход от отчуждения недвижимости", - говорится в сообщении.

Лидер "радикалов" задекларировал 484 тысяч долларов, 70 тысяч евро и 839 тысяч гривен наличными. Зато на его счетах в "Ощадбанке" - 4,4 миллиона гривень и 713 тысяч долларов.

Обзавелся Ляшко жилым домом в элитном Козине под Киевом. Он приобрел имение площадью 357 квадратов и земельный участок в более 6,5 тысячи квадратных метров. Кроме этого, у Ляшко есть еще шесть земельных участков, две квартиры на 95,5 квадратов и офис в Киеве.

В автопарке Ляшко - авто Toyota Prado 2004 года выпуска. С прошлого года он взял в аренду Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман задекларировал доход в сумме более 17 миллионов гривень в течение 2017 года. Доход главы КМУ за 2016 год был несколько меньшим. Тогда он задекларировал свыше 15,8 миллиона гривень.