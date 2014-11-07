Золотовалютные резервы НБУ достигли минимума за последние 9,5 лет

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 ноября 2014 года составили 12,587 млрд долл., что на 23,2%, или на 3,798 млрд долл., меньше показателя на 1 октября в 16,385 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, золотовалютные резервы достигли минимального значения за последние 9 с половиной лет, после провала до 11,892 млрд долл. в марте 2005 года.

С начала текущего года резервы сократились на 7,829 млрд долл., или на 38,35%.

Нацбанк объясняет снижение резервов поддержкой НАК «Нафтогаз Украины» на почти 2 млрд долл. в части выполнения гарантированных государством обязательств по долговым ценным бумагам, а также платежей по поставкам природного газа от европейских поставщиков.

Также, по информации регулятора, Нацбанк в октябре активизировал интервенции и аукционы по продаже валюты для стабилизации валютного рынка, в ходе которых продал банкам 1,185 млрд долл.

Помимо этого, в октябре были платежи по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте общим объемом 641 млн долл., в том числе почти 233 млн долл. - Международному валютному фонду.

Также сообщается, что поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ в иностранной валюте составили 40 млн евро.

Согласно опубликованным данным, на 1 ноября резервы в иностранной валюте составили 11,578 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 20,32 млн долл., золото – 989 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк улучшил оценку золотовалютных резервов по состоянию на 1 октября до 16,385 млрд долл. По обновленным данным НБУ, международные резервы в сентябре выросли на 457 млн долл., или на 2,9%, а с начала года снизились на 4,031 млрд долл., или на 19,7%.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.