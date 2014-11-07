Гривня на межбанке продолжает падать – 14,96 за доллар

В пятницу, 7 ноября, котировки гривни по отношению к доллару к середине торгов на межбанковском валютном рынке Украины достигли значений 14,56/14,96 грн/долл.

Об этом сообщает УкрДилинг.

Котировки гривня-евро составили 18,06/18,55 грн/евро.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3091/0,3181 грн/рубль.

Сегодня гривня открыла межбанк на отметке 14,20/14,70 грн/долл.

Напомним, вчера гривня закрыла межбанк на отметке 14,60 за доллар. Котировки гривня-евро составили 17,57/18,13 грн/евро. Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3074/0,3174 грн/рубль.

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Как сообщал УНИАН, вчера НБУ обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару до 13,96 грн/долл.

Нацбанк решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке резко ушла вниз.