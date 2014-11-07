НБУ вчера предоставил банкам еще 1,2 млрд рефинанса

Согласно сообщению, НБУ предоставил рефинансирование шести банкам на 1 день под 17,5% годовых.

Также регулятор продал депозитные сертификаты на 5,624 млрд грн 19 банкам под 7,5% годовых на один день, на 1,152 млрд грн 7 банкам на 7 дней под 9,5% годовых, на 362 млн грн 4 банкам на 14 дней под 10% годовых.

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Объем межбанковского кредитного рынка по сравнению с предыдущим торговым днем снизился до 5,374 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка составила 15,2%, в т.ч. по кредитам овернайт – 14,8% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 5 ноября предоставил банкам рефинансирование на 2,844 млрд грн и продал депозитные сертификаты на 7,099 млрд грн. Объем межбанковского кредитного рынка составил 6,452 млрд грн, средневзвешенная процентная ставка – 15,1%, в т.ч. по кредитам овернайт – 15,1% годовых.

Также сообщалось, что 5 ноября НБУ продавал банкам на аукционе доллары по 13,52 грн.