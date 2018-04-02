В Госказначействе отчитались, сколько денег осталось на едином счете

По сравнению с показателем годом ранее остаток на счете сократился в 4 раза.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 апреля 2018 года составил 8,309 миллиарда гривень, что на 16% ниже показателя на 1 марта.

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Как сообщается на сайте Госказначейства, по сравнению с показателем годом ранее - на 1 апреля 2017 года - остаток средств на едином счете Госказначейства сократился в 4 раза, по сравнению с показателем на начало текущего года – вырос на 63%.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Госказначейства на 1 января 2018 года составил 5,099 миллиарда гривень, что в 2,8 раза ниже показателя годом ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.