Министр финансов Данилюк: Лотерейный рынок нужно легализовать

Как отметил Данилюк, от легализации всего игорного бизнеса на социальное обеспечение граждан, поддержку здравоохранения, спорта и культуры государство может дополнительно получать около 5 млрд грн. ежегодно.

Лотерейный рынок нужно легализовать, поскольку деньги от легализации уже заложены в бюджет на 2018 год. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

«Мы принципиально требуем регулирования этой деятельности, важно этот рынок упорядочить и сделать цивилизованным. Это миллиарды налоговых поступлений, которые государство теряет ежегодно. Наша принципиальная позиция - принять комплексный закон. Соответствующий правительственный законопроект лежит в парламенте уже два года. Лоббистские группы не дают его рассматривать. Потому что выгодно зарабатывать миллиарды и почти ничего из этого не платить в бюджет. Уже появляются заказные статьи и сюжеты, пропагандирующие сохранение существующей ситуации. Это понятно - люди борются за свои деньги. А мы боремся за полноценный, наполненный бюджет и элементарный законный порядок», - заявил он.

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Как отметил Данилюк, от легализации всего игорного бизнеса на социальное обеспечение граждан, поддержку здравоохранения, спорта и культуры государство может дополнительно получать около 5 млрд грн. ежегодно. Но некоторые государственные органы ищут возможности заблокировать решение.

«Поскольку законопроект заблокирован в Верховной Раде, у нас остается только одна возможность урегулировать проблему в рамках действующего законодательства. Нравится это кому-то или нет, а платить налоги с заработанных средств нужно. Антимонопольный комитет не устраивает одно, других другое. Председатель АМКУ Юрий Терентьев подтверждает, что это манипулирование одного уполномоченного. Но, в конце концов, мы не можем противостоять всем. Это должно быть государственническим решением. Иначе мы недобираем средства в государственный и местные бюджеты, позволяем существовать черному рынку и закрываем глаза на то, что кто-то зарабатывает миллиарды без уплаты налогов», - отметил он.

Согласно данным опроса GfK Ukraine, 77% респондентов выступают за жесткий контроль операторов лотерей со стороны государства, а 67% считают, что операторами лотерей должны быть только те компании, которые имеют многолетний опыт работы на рынке и хорошую репутацию.