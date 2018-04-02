НБУ в марте пополнил резервы на межбанке на $376 миллионов

С начала года покупка валюты на эти цели составила 757 миллионов долларов.

Национальный банк Украины в марте пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 376 миллионов долларов.

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Как говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за март, с начала года покупка валюты на эти цели составила 757 миллионов долларов.

Регулятор отметил, что на предложение валюты со стороны клиентов банков и нерезидентов повлияли рост доходности по гривневым инструментам и сохранение в целом благоприятной конъюнктуры на мировых рынках.

Кроме того, как отметил НБУ, это способствовало укреплению курса гривни к доллару на 1,5% в марте и на 5,4% с начала года.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 марта 2018 года составили 18,410 миллиарда долларов, что практически соответствует уровню на 1 февраля.

В 2017 году международные резервы Украины выросли на 21% - до 18,808 миллиарда долларов. Национальный банк прогнозирует рост международных резервов Украины на конец 2018 года до 20,5 миллиарда долларов.