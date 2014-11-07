Базовая инфляция с начала года ускорилась почти до 17%

По информации Госстата, в октябре 2014 года по отношению к октябрю 2013 года базовая инфляция составила 17%. С начала года (по отношению к декабрю 2013 года) базовая инфляция в октябре ускорилась до 16,8%.

За январь-октябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года базовая инфляция составила 7,6%.

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Напомним, что базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН Инфляция в Украине в октябре по сравнению с сентябрем 2014 года замедлилась до 2,4% с 2,9%, зафиксированных в сентябре по сравнению с августом. С начала 2014 года, к декабрю 2013 года, инфляция в октябре ускорилась до 19%.