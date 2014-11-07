Гривня упала до исторического минимума - уже 15,13 за доллар

Обвал украинской национальной валюты на межбанке в пятницу, 7 ноября, продолжился. Гривня преодолела новый психологический уровень в 15 за доллар, сообщает УкрДилинг.

Так, котировки гривни по отношению к доллару на межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 14:17 достигли значений 14,7300/15,1300.

Котировки гривня-евро к указанному времени составили 18,2563/18,7506.

Котировки гривни по отношению к российскому рублю составили 0,3210/0,3303.

Читайте такжеНацбанк отказался спасать падающую гривню - экономистКак сообщал УНИАН, Национальный банк Украины решил с 5 ноября ежедневно проводить валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать гривню на нынешнем уровне.

После такого решения НБУ гривня на межбанке резко ушла вниз.