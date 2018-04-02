Гривня начала неделю с укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,15/26,19 грн/долл.

В понедельник, 2 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,15/26,19 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов, гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,24/32,28 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4604 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1673 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 240 сделок на сумму 128,48 млн долл.